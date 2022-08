Sydney Roosters-Bris. Broncos: separados por 4 pontos na tabela da NRL

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em jogo da 20.ª jornada da National Rugby League, Sydney Roosters e Brisbane Broncos encontram-se na manhã de sexta-feira, num duelo que colocará frente a frente o oitavo e o quinto colocados, respetivamente.Com 26 pontos, os visitantes estão em melhor posição na tabela, mercê dos seus 12 triunfos e 7 desaires. Já os Sydney Roosters têm 22 pontos, conseguidos com 10 vitórias e 9 derrotas.No registo recente, os Sydney Roosters são a equipa teoricamente em melhor fase, com três triunfos seguidos, tendo nos últimos dez vencido metade. Quanto ao Brisbane Broncos, apesar de ter perdido no duelo mais recente, nos últimos dez venceram sete.Quanto ao confronto direto, o Sydney Roosters venceu os últimos dois duelos, o mais recente deles este ano, por 24-20, fora de casa.