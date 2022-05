Telekom Bona-Bayern Munique: com a final da Bundesliga debaixo de olho

Arranca a disputa por um lugar na final da Bundesliga alemã, com um embate entre Telekom Bona e Bayern Munique a abrir as hostilidades. Será um duelo que promete, já que frente a frente estarão o 2.º e o 3.º colocado da fase regular, com 52 e 50 pontos, respetivamente.



Ambas a equipas chegam a este jogo depois de terem ganho por 3-0 as séries dos quartos-de-final, com o Telekom Bona a afastar o Hamburg Towers, ao passo que o Bayern Munique deixou pelo caminho o Chemnitz. Em termos pontuais, a média dos jogos dos de Bona foi de 172, ao passo que no caso dos bávaros o registo total desce aos 147.



Quanto ao confronto direto, a média pontual neste duelo é de 173, com a vantagem a ser do Bayern, com 89, contra 84 do Bonn. Essa tendência, refira-se, apenas se verificou num dos dois jogos da temporada até ao momento, na vitória do Bayern por 100-81 em casa. Depois, em Bona, ganhou o conjunto da casa por 'apenas' 96-61.

Por Fábio Lima