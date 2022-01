Tottenham-Chelsea: dérbi londrino na Taça da Liga

CÓD 158 Tottenham 2.6 Empate 3.27 Chelsea 2.5

Dérbi londrino na segunda mão das 'meias' da Taça da Liga inglesa, com o Tottenham a ter como missão reverter uma derrota por 2-0 sofrida em casa do Chelsea há uma semana.Uma tarefa que se prevê complicada para os spurs, que neste jogo não contarão com o contributo de Cristian Romero e Son Heung-Min e onde terão como missão também inverter uma tendência de quatro jogos seguidos sem vencer aos blues - com três derrotas e apenas um empate.Já o Chelsea, sem Trevoh Chalobah, Reece James, Ben Chilwell e Édouard Mendy, mas também com Thiago Silva, N'Golo Kanté e César Azpilicueta em dúvida, está numa fase bastante positiva, com dez jogos seguidos sem perder, numa série que se iniciou já no início de dezembro.Voltando ao confronto direto, de notar que o Chelsea foi a primeira equipa a marcar em nove dos últimos dez dérbis com o Tottenham, sendo que em seis dos últimos oito ao intervalo estava na frente do marcador.