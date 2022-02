Tottenham-Wolverhampton: spurs enfrentam adversário de boa memória

CÓD 128 Tottenham 1.64 Empate 3.53 Wolverhampton 5.11

Em jogo da 25.ª jornada da Premier League, Tottenham e Wolverhampton encontram-se este domingo em Londres, numa partida que colocará frente a frente o 7.º e o 8.º colocados da tabela, com 36 e 34 pontos, respetivamente.Em melhor posição na tabela, os spurs entram em campo vindos de um desaire inesperado diante do Southampton, por 3-2, o segundo consecutivo para o campeonato, depois de também terem perdido diante do Chelsea. Pelo meio, refira-se, ganharam ao Brighton para o campeonato. Neste jogo sem Japhet Tanganga, Eric Dier e Oliver Skipp, o Tottenham leva sete partidas seguidas a sofrer golo, sendo que em cinco desses jogos foi a primeira a encaixar.Quanto ao Wolves de Bruno Lage, vem de duas derrotas seguidas, uma para o campeonato e outra para a Taça da Liga, sendo que em termos de jogos seguidos a sofrer já lá vão quatro. Em relação a jogadores indisponíveis, Yerson Mosquera, Pedro Neto e Willy Boly serão baixas.Quanto ao confronto direto, o Tottenham leva três vitórias seguidas e quatro jogos sem perder. Nos últimos oito jogos foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente. Em termos de golos note-se que o Wolves leva doze jogos a sofrer ante os spurs.Por fim, refira-se que este será o terceiro jogo da época entre estas duas equipas, depois do triunfo spur por 1-0 no campeonato e nos penáltis para a Taça da Liga. Ambos os jogos foram disputados no reduto do Wolves, em agosto e setembro.