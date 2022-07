Trabzonspor-Sivasspor: Supertaça da Turquia em disputa

Trabzonspor e Sivasspor defrontam-se durante a tarde deste sábado, a partir das 18:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a Supertaça da Turquia, num encontro que colocará frente a frente o vencedor da última edição do campeonato turco e o vencedor da última edição da Taça da Turquia, respetivamente.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Trabzonspor registou uma vitória (MTK Budapeste), um empate (Slovacko) e três derrotas (Basaksehir, Torino e Empoli), ao passo que o Sivasspor somou três triunfos (Kayserispor, Shamal e Al Sharjah) e dois empates (Haladas e Sigma Olomouc).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Trabzonspor, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Sivasspor a não conseguir melhor do que três empates nos outros três embates realizados durante esse mesmo período de tempo.