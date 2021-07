Ucrânia-Inglaterra: ingleses motivados perante ucranianos a sonhar

Depois de quatro jogos em casa, em Wembley, a Inglaterra viaja este sábado até Roma para defrontar no Olímpico a congénere da Ucrânia, uma equipa que chega a estes quartos-de-final do Euro'2020 com duas vitórias e duas derrotas.



Vinda de um triunfo sobre a Suécia, numa partida emocionante resolvida somente no prolongamento, os ucranianos não contarão neste duelo com os lesionados Denys Popov e Artem Besedin e podem ainda ver-se em Andriy Yarmolenko e Oleksandr Zubkov, dois jogadores que estão em dúvida. A turma de Leste, refira-se, sofreu em todos os jogos deste Europeu, com um total de 6 marcados e 6 sofridos.



Em relação à Inglaterra, matou um borrego de muitos anos diante da Alemanha e chega a este jogo vinda de dez jogos seguidos sem perder e seis sem sofrer. Por outro lado, nesses dez jogos os ingleses venceram em nove ocasiões, sempre a ser a primeira equipa a marcar.



Olhar por fim ao confronto direto, que nos mostra três jogos seguidos da Inglaterra sem perder e quatro dos últimos cinco duelos com menos do que 3 golos no total do jogo. Nos mais recentes, jogados em 2012 e 2013, viram-se dois empates. Como será desta vez, num reencontro numa fase final nove anos depois da partida no Euro'2012 - vitória inglesa por 1-0?



Equipas prováveis



Ucrânia: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Zinchenko; Sydorchuk, Stepanenko, Shaparenko; Yarmolenko, Yaremchuk



Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane

CÓD 107 Ucrânia 7.98 Empate 4.41 Inglaterra 1.43