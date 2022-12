UD Ibiza-Racing Santander: duelo de metade inferior na Segunda espanhola

CÓD 122 UD Ibiza 2,4 Empate 2,7 R. Santander 2,6

Duelo da metade inferior da tabela da Segunda Divisão espanhola, com o último colocado UD Ibiza a receber a visita do Santander, uma equipa que ocupa a 18.ª posição, a primeira acima da zona de despromoção.Com 12 pontos, o Ibiza tem somente 3 vitórias e 3 empates nos 18 jogos já disputados, ao passo que o Racing, com 18 pontos, conta com 4 triunfos, 6 empates e 8 derrotas. Em termos de golos, o Ibiza marcou 12 e sofreu 27. Já o Racing tem 9 marcados e 14 sofridos.Em termos de sequências, ambas as equipa levam três derrotas seguidas. Em seis dos últimos sete jogos do Ibiza houve menos do que 3 golos, uma estatística que se viu nos encontros do Racing também, no caso em nove dos últimos dez.