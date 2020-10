Unión Española-Curicó Unido: com a promessa de golos

Com grande parte dos jogadores nas seleções, o campeonato chileno não pára e esta sexta-feira, pelas 19h30, há um duelo entre Unión Española e Curicó Unido, referente à 14.ª jornada da prova.



Atual terceiro colocado, o conjunto da casa tem a oportunidade de saltar provisoriamente ao segundo posto, ao passo que os visitantes, sextos à partida, podem subir ao quarto lugar.



Vindo de duas duas vitórias seguidas, o Unión Española surge neste jogo com vantagem clara no confronto direto diante deste Curicó Unido, uma equipa perante a qual nunca perdeu. Em seis duelos soma cinco triunfos e um empate havendo a particularidade de apenas num desses encontros se ter registado menos do que 3 golos.