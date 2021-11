Unión Santa Fé-Def. y Justicia: visitantes em grande forma

CÓD 219 Unión Santa Fé 2.35 Empate 2.9 Def. y Justicia 2.7

Encontro da 21.ª jornada do campeonato argentino, com um duelo entre o 15.º colocado Unión Santa Fé e o 5.º Def. y Justicia. Separados por dez posições na tabela, estes dois conjuntos têm entre si 9 pontos, isto quando faltam disputar somente quatro rondas.Com 34 pontos, os visitantes chegam a este jogo vindos de três vitórias seguidas e sete encontros consecutivos sem perder. Em seis desses sete duelos foram a primeira equipa a marcar, sendo que nos cinco mais recentes o marcador global teve sempre mais do que 3 golos.Do lado oposto, o conjunto da casa tem 25 pontos e está numa fase menos fulgorante. Especialmente do ponto de vista defensivo, com sete encontros consecutivos a sofrer golos - marcou em cinco deles. Nos sete mais recentes - os mesmos que os visitantes levam sem perder -, o Unión Santa Fé ganhou três, empatou um e perdeu três.Quanto ao confronto direto, nos últimos cinco jogos houve três vitórias do Unión Santa Fé, um empate e um triunfo do Def. y Justicia. Nesses cinco duelos o Def. y Justicia sofreu sempre golos, sendo que em quatro deles também marcou. Como será desta vez?