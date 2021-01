Valência-Cádiz: visitados tentam esquecer crise

A viver um péssimo arranque de temporada, que o deixa logo ali à mercê da zona de despromoção, o Valencia recebe esta segunda-feira a visita do Cádiz, num duelo da 17.ª jornada da Liga espanhola no qual terá pela frente uma formação que depois de um arranque positivo vai numa sequência menos positiva, com quatro jogos seguidos sem ganhar na Liga.



O problema é que do lado do Valencia a história recente é bem pior, com sete jogos seguidos sem vencer, num registo total no qual conseguiu como melhores resultados quatro empates, um deles diante do Barcelona em Camp Nou.



A precisar de ganhar para travar a crise, a verdade é que os che não estão claramente num bom momento e pior ficam por saberem desde já que não contarão com os suspensos Gonçalo Guedes e Jason, isto para lá dos lesionados Jasper Cillessen, Gabriel Paulista e Toni Lato. Quanto ao Cádiz, que terá o retorno de Jose Maria, não contará com o lesionado Luismi Quezada, isto para lá de Salvi Sánchez e Sergio González, infetados com Covid-19.



A finalizar, de notar que o confronto direto apresenta apenas quatro duelos, três deles ganhos pelo Valencia e um empate. Ainda assim, o jogo mais recente foi em 2011/12, para a Taça do Rei.

