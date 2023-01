Valência-Estrela Vermelha: hora de jogar as últimas cartadas

CÓD 245 Valência 1,46 Empate 14 Est. Vermelha 2,85

Jogo da 17.ª jornada da Euroliga, com um embate entre duas equipas que têm registos relativamente similares até ao momento na prova. O Valencia, em 12.º, conta com 7 vitórias e 9 derrotas, ao passo que o Estrela Vermelha surge em 10.º, com 8 triunfos e 8 desaires.Com Chris Jones como figura, mercê dos 14,4 pontos e 5,1 assistências de média, o Valencia venceu dois dos últimos cinco jogos que disputou na Euroliga, tendo uma média pontual nos últimos dez embates (contando todas as provas) de 87.Quanto aos sérvios, com Nemanja Nedovic em evidência, mercê dos seus 14,6 pontos, venceram três dos últimos cinco encontros, tendo no mais recente perdido no prolongamento diante do Barcelona. Em termos pontuais, também contando todas as provas, o Estrela Vermelha conta com 83 pontos de média nos últimos dez jogos.Em relação ao confronto direto, a média pontual dos últimos dez jogos é de 160. Em quatro dos últimos cinco jogos o Valencia chegou ao final do primeiro quarto na frente, tendo vencido em três desses jogos.