Valencia-Levante: equipas com prestações irregulares tentam recomeçar La Liga com triunfo

Mais um encontro a contar para a Liga espanhola de futebol. Valencia e Levante defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 28.ª jornada da La Liga, num encontro que irá realizar-se no Mestalla, à porta fechada, devido à pandemia de Covid-19.



À entrada para esta jornada, o Valencia posiciona-se no 7.º lugar, com 42 pontos, fruto de onze vitórias, nove empates e sete derrotas, enquanto que o Levante encontra-se no 13.º lugar, com 33 pontos, após somar dez triunfos, três empates e 14 derrotas até ao momento no campeonato.



Nos últimos cinco jogos disputados para a prova, o Valencia registou uma vitória (Betis), dois empates (Atlético Madrid e Alavés) e duas derrotas (Getafe e Real Sociedad), ao passo que o Levante somou dois triunfos (Leganés e Real Madrid), um empate (Granada) e duas derrotas (Villarreal e Eibar).



Relativamente ao confronto direto recente entre as duas equipas, destaque para três triunfos do Valencia contra apenas um do Levante nos últimos cinco duelos registados.

CÓD 102 Valência 1.69 Empate 3.88 Levante 4.22