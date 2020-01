Valladolid-Leganés: visitantes em melhor forma

Valladolid e Leganés defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para 19.ª jornada do campeonato espanhol, num confronto que coloca frente a frente duas formações que precisam de somar pontos na tabela classificativa.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Leganés venceu dois (Celta de Vigo e Espanhol), empatou um (Alavés) e perdeu dois (Barcelona e Sevilha), ao passo que o Valladolid não venceu nenhum, tendo perdido dois (Sevilha e Getafe) e empatado três (Celta de Vigo, Real Sociedad e Valencia).



Relativamente à classificação, de notar que o Valladolid é 14.º classificado, com quatro triunfos, oito empates e seis derrotas amealhadas, resultados que permitem à formação do noroeste de Espanha somar 20 pontos. Já o Leganés, apesar dos recentes resultados, é penúltimo colocado (19.º), com três vitórias, quatro empates e onze derrotas, somando um total de 13 pontos.



No frente a frente a conversa muda de tom. O Leganés, nos últimos cinco duelos diante do Valladolid, tem sido dono e senhor, com quatro triunfos contra apenas um do adversário.

