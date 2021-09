Vasco da Gama-Brasil Pelotas: cariocas em recuperação

Duelo da 22.ª jornada da Série B do Brasileirão, com o Vasco da Gama a receber a visita do Brasil Pelotas, num encontro que colocará frente a frente o 10.º e o 19.º colocados. Com 31 pontos, o Vasco está numa relativa fase de recuperação, estando de momento a 4 pontos da zona de promoção, ao passo que o Brasil Pelotas encontra-se na zona de descida, com apenas 14 pontos em 21 partidas disputadas.



Para piorar as contas, os visitantes levam já nove jogos seguidos sem ganhar - o melhor que conseguiram foram três empates - sendo que em cinco dos últimos sete jogos foram a primeira equipa a sofrer e ao intervalo já perdiam. Por outro lado, nenhum dos últimos seis jogos do Brasil Pelotas teve mais do que 3 golos.



Quanto ao Vasco, nos últimos nove jogos venceu quatro - perdeu os outros cinco -, tendo pelo caminho dito adeus à Copa do Brasil, ao cair perante o São Paulo. A turma carioca, ainda assim, vem de uma moralizadora vitória diante do Ponte Preta, por 2-0.



Estas duas equipas, refira-se, já se enfrentaram esta temporada, com o Vasco a levar a melhor no reduto rival por 2-1. Irá a história repetir-se?

CÓD 172 Vasco da Gama 1.37 Empate 3.25 Brasil Pelotas 6.2