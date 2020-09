Vegas Golden Knights-Dallas Stars: segundo jogo da final no Oeste da NHL

Segundo encontro da final da Conferência Oeste da NHL, com os Dallas Stars a tentarem dar seguimento à vitória que conseguiram no primeiro encontro, isto perante uns Vegas Golden Knights que tentam reerguer-se perante esse desaire que certamente terá abalado a sua confiança.



Equipa habituada a marcar vários golos - nos últimos dez jogos apontou 38, a uma média de 3,8 por partida -, os Stars viram a sua tendência goleadora ser travada na última partida, ainda que mesmo assim tenham conseguido o triunfo, que é aquilo que naturalmente todos procuram. Esse encontro, refira-se, foi mesmo um dos três dos últimos dez nos quais não se registaram pelo menos 6 golos.



Quanto ao confronto direto, há por agora duas vitórias para cada lado, ainda que nos jogos a 'doer' - no playoff -, haja a tal vantagem dos Vegas.