Veneza-Inter de Milão: milaneses motivados com boa fase

CÓD 179 Veneza 6.76 Empate 4.7 Inter de Milão 1.37

Em jogo da 14.ª jornada da Serie A, o Inter Milão visita este sábado, a partir das 19h45, o reduto do Veneza, numa partida na qual estarão frente a frente o 3.º e o 14.º.Em melhor posição estão os milaneses, com 28 pontos, e que entram neste embate na sequência de oito encontros seguidos sem perder. No mais recente, a meio da semana, bateram o Shakhtar Donetsk por 2-0, um resultado que lhes permitiu avançar na Champions. Por outro lado, na memória milanesa está a vitória da semana passada, diante do Nápoles, naquele que foi o primeiro desaire na Serie A dos napolitanos. Nota para o facto de nos últimos nove duelos o Inter ter marcado primeiro em oito.Quanto ao Veneza, leva três jogos seguidos sem perder, incluindo duas vitórias seguidas, uma das quais diante da Roma. A turma da casa foi ainda a primeira a marcar em cinco dos últimos seis duelos, sendo a exceção o nulo diante do Génova.Quanto ao confronto direto, com a ressalva de que estas equipas não se enfrentam desde 2002, o Inter leva três partidas seguidas sem perder e sempre a marcar - venceu dois e empatou.