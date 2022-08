Vikingur Reykj.-Lech Poznan: armada portuguesa visita a Islândia

CÓD 191 Vikingur Reykj. 4.65 Empate 3.7 Lech Poznan 1.6

Equipa onde atuam quatro portugueses, o Lech Poznan visita esta quinta-feira o reduto do Vikingur, num duelo da 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Conference League no qual um bom resultado pode ser decisivo para conseguir o acesso ao playoff.Com o seu campeonato em total andamento, o Vikingur chega a esta Conference League depois de ter caído da Champions, ao ser afastado na 1.ª pré-eliminatória pelo Malmo. Depois dessa partida, já nesta Conferenceu League, afastou o New Saints. Pelo meio, no campeonato islandês, o Vikingur venceu três de quatro jogos, tendo empatado o mais recente, diante do Stjarnan.Quanto ao Lech Poznan, chega a esta ronda depois de também ter sido relegado da Champions, no caso pelo Qarabag. Na ronda anterior da Conference League deixou pelo caminho o Dinamo Batumi, numa eliminatória que ficou logo definida na 1.ª mão, mercê dos 5-0 conseguidos em casa. Em termos de jogos internos, o Lech Poznan tem menos jogos disputados, contando com dois jogos e duas derrotas na Liga polaca.