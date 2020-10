West Bromwich-Burnley: em busca da vitória

Penúltimo jogo da jornada 5 da Premier League, com um embate entre duas equipas que entram em campo algo desesperadas por vitórias, já que nos encontros que já disputaram não conseguiram qualquer triunfo. Aliás, o Burnley tem mesmo três derrotas nos jogos já disputados, ao passo que o WBA alcançou um empate, mas tem mais um jogo disputado.



Com Matheus Pereira e Filip Krovinovic como esperanças para quebrar a crise, o WBA chega a este jogo na esperança de a paragem para os jogos das seleções ter tido um efeito positivo, ainda que saiba desde já que terá de se 'orientar' sem as presenças de Kenneth Zohore, Hal Robson-Kanu e Callum Robinson. Ainda assim, e mesmo que o registo da época não seja totalmente positivo, o WBA já deu mostras da sua qualidade, quando colocou o Chelsea em sentido - esteve a vencer por 3-0 e acabaria por empatar a 3.



Do lado oposto, também com três baixas (Ben Mee, Jack Cork e Matt Lowton) e com três outros jogadores em dúvida (com destaque para Jay Rodriguez), o Burnley vem das tais três derrotas, com um registo de 8 golos sofridos e 3 marcados. Falando em golos, o conjunto da casa sofreu sempre esta temporada, sendo que em quatro dos últimos cinco duelos foi a primeira equipa a marcar.



No que a confronto direto diz respeito, de notar que estas duas equipas não se encontram desde 2017/18, época na qual houve uma vitória para cada lado. Nesses duelos foi ampliada uma série incrível (negativa) do Burnley, já com dez jogos seguidos a sofrer ante o WBA. Por outro lado, apontar que sete dos últimos oito duelos entre estes conjuntos tiveram pelo menos 3 golos, sendo que nos últimos dez não se registaram mais do que 4 cartões.

CÓD 182 West Bromwich 2.46 Empate 3.24 Burnley 2.95