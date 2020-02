West Bromwich-Preston: Matheus Pereira e Krovinovic querem manter liderança

O West Bromwich, de Matheus Pereira e Krovinovic, jogadores emprestados por Sporting e Benfica, respetivamente, recebem esta terça-feira o Preston, em jogo a contar para a 35.ª jornada do Championship - segundo escalão inglês de futebol.



À entrada para esta ronda, o West Brom posiciona-se na liderança da tabela classificativa, com 66 pontos, fruto de 18 triunfos, 12 empates e quatro derrotas, enquanto que o Preston é 6.º classificado, com 56, após somar 16 triunfos, oito empates e dez derrotas.



Nos últimos cinco jogos realizados para o campeonato, o West Brom registou quatro triunfos e um empate, ao passo que o Preston somou três vitórias, um empate e uma derrota.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos do West Brom contra apenas um do Preston.

CÓD 172 West Bromwich 1.56 Empate 3.49 Preston 4.76