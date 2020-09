West Ham-Newcastle: ação de volta à Premier League

Derradeiro encontro do primeiro dia de ação na nova época da Premier League, com o West Ham a receber a visita do Newcastle, numa partida na qual se enfrentarão o 16.º e o 13.º da temporada passada, respetivamente.



Ambos com quatro encontros de preparação disputados entre o final de julho e o arranque da nova temporada, hammers e magpies foram bastante discretos no mercado - com duas e cinco contratações -, ainda que mesmo assim tenham gasto 16 e 39 milhões de euros, respetivamente.



Praticamente na máxima força, o West Ham apenas tem em dúvida Manuel Lanzini , chegando a este jogo na sequência de uma pré-temporada com três vitórias e uma derrota, ainda que o desaire tenha sido em teoria o teste mais difícil e também o mais esclarecedor, já que perderam por 5-3 perante o Bournemouth.



Quanto ao Newcastle, entrará nesta época com duas baixas certas (Martin Dubravka e Dwight Gayle) e com várias dúvidas (Paul Dummett, Ciaran Clark, Ryan Fraser, Matt Ritchie e Fabian Schär), e vem também de um derradeiro teste negativo, no caso com derrotas perante o Stoke City e o Middlesbrough.



Quanto ao confronto direto, de notar que o Newcastle não perdeu nenhum dos últimos três jogos perante o West Ham, tendo sempre marcado golos. Nos mais recentes, jogados na época passada, venceu por 3-2 em Londres e empatou a dois em Newcastle. Como será desta vez?

CÓD 116 West Ham 2.06 Empate 3.35 Newcastle 3.3