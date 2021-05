Winnipeg Jets-Toronto Maple Leafs: confronto da Divisão Norte da NHL

Winnipeg Jets e Toronto Maple Leafs defrontam-se, na madrugada deste sábado (01h00), em jogo a contar para a Divisão Norte do campeonato norte-americano de hóquei no gelo (NHL), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que se encontram no pódio.

À entrada para esta ronda, os Winnipeg Jets posicionam-se no 3.º posto da tabela, com 61 pontos, fruto de 29 vitórias (seis em Overtime) e 26 desaires (três em OT), enquanto que os Toronto Maple Leafs encontram-se na liderança isolada da divisão, com 77 pontos, após somarem 35 triunfos (seis em OT) e 20 desaires (sete em OT).

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Winnipeg Jets registaram duas vitórias (Calgary Flames e Vancouver Canucks) e três derrotas (Ottawa Senators, por duas vezes, e Winnipeg Jets), ao passo que o Toronto Maple Leafs somou três triunfos (Vancouver Canucks e Montreal Canadiens, por duas ocasiões) e dois desaires (Montreal Canadiens e Ottawa Senators).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos Toronto Maple Leafs, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com os Winnipeg Jets a levarem a melhor em apenas uma ocasião.