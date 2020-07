Wolverhampton-Arsenal: armada portuguesa procura fazer nova vítima

A viver uma retoma sensacional, com três vitórias em três jogos, o Wolverhampton recebe este sábado o Arsenal, num encontro da 33.ª jornada da Premier League no qual tentará alcançar um resultado positivo que permita manter bem viva não só a chama da qualificação europeia mas também da Liga dos Campeões.



Pela frente estará um Arsenal que surge no oitavo posto, com menos 6 pontos e que nesta retoma tem andado entre altos e baixos, com duas derrotas seguidas por três vitórias. Vitórias essas que serviram para dar ânimo aos pupilos de Arteta, que noutro âmbito conseguiram ser a primeira equipa a marcar em seis dos últimos sete encontros.



Quanto ao Wolves, para lá de ser sexto com 52 pontos e estar a apenas 2 do quarto lugar, que vale acesso à Champions, entra em campo vindo de seis jogos seguidos sem perder, sendo que em metade deles não sofreu golos.



Por fim, olhando ao confronto direto, a armada portuguesa do Wolverhampton vai em três jogos seguidos sem perder ante o Arsenal, ainda que siga numa sequência de onze encontros seguidos a sofrer perante os gunners. Ainda assim, tal facto não impediu que a equipa de Nuno Espírito Santo tenha conseguido dois empates e uma vitória ante os londrinos desde que voltou à Premier League.