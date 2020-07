Wolverhampton-Crystal Palace: lobos não podem tropeçar

Sexto colocado na Premier League à entrada da 37.ª ronda, o Wolverhampton defronta esta segunda-feira o Crystal Palace, numa partida que pode ser determinante para segurar uma posição que valerá o acesso à Liga Europa da próxima temporada. Tudo isto numa luta na qual estão atentos Tottenham, Sheffield United e Arsenal.



Munida de uma forte armada portuguesa, o conjunto de Nuno Espírito Santo chega a este jogo depois de uma retoma relativamente positiva, com quatro vitórias em sete jogos, tendo pela frente um Palace que está claramente do lado oposto, com uma vitória e seis derrotas, todas elas de forma consecutiva e sempre a ser a primeira equipa a encaixar. Aliás, nesta meia dúzia de derrotas apenas por uma vez os londrinos marcaram. Nos outros jogos, para lá de terem ficado a zeros sofreram 15.



Quanto ao Wolverhampton, foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos sete encontros, sendo que em oito dos últimos nove houve sempre menos do que dois golos. O único jogo fora deste registo foi a recente vitória diante do Everton, por 3-0.



A finalizar, de notar que na primeira volta houve um empate (1-1) entre estas duas formações.

CÓD 120 Wolverhampton 1.46 Empate 3.83 Crystal Palace 7.17