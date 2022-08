Wolverhampton-Newcastle: equipa de Bruno Lage ainda em busca da vitória

CÓD 131 Wolverhampton 2.65 Empate 3.15 Newcastle 2.6

Ainda sem vitórias na Premier League esta época - tem apenas 1 ponto -, o Wolverhampton recebe este domingo a visita do Newcastle, uma equipa que está a ter um arranque totalmente oposto, com 5 pontos, mercê da vitória e dois empates que tem no seu registo.Praticamente na máxima força - tem apenas a ausência de Chiquinho -, o Wolves vem de um triunfo a meio da semana para a Taça da Liga, algo que poderá servir de motivação para esta partida, na qual a equipa de Bruno Lage, a mais portuguesa da Premier League, enfrentará uma equipa que também jogou a meio da semana, tendo também vencido - 2-1 diante do Tranmere Rovers.Ao contrário do Wolves, o Newcastle tem duas baixas certas (Jonjo Shelvey e Emil Krafth) e conta ainda com três jogos em dúvida: Dan Burn, Callum Wilson e Ryan Fraser.Em termos de confronto direto, atenção aos golos, já que apenas um dos últimos seis jogos não teve tentos de ambas as equipas. Ainda assim, a verdade é que isso não significa necessariamente muitos golos, já que também apenas um desses seis jogos teve 3 ou mais no total final. A exceção foi na época passada, com o triunfo do Wolves por 2-1.