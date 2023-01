Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe: turcos numa má fase

CÓD 239 Zalgiris Kaunas 2,4 Empate 13 Fenerbahçe 1,61

Em jogo da 17.ª jornada da Euroliga, Zalgiris Kaunas e Fenerbahçe encontram-se esta quinta-feira em solo lituano, numa partida que colocará em confronto o nono e o quinto colocados da prova.Com 10 vitórias e 6 derrotas, o Fenerbahçe está dentro da zona de apuramento para o playoff, ainda que curiosamente venha de quatro derrotas consecutivas nesta competição. Pelo meio, em jogos do campeonato, o Fenerbahçe venceu em algumas ocasiões, mas o cenário é claramente de crise, já que nos últimos dez jogos apenas venceu três. Do ponto de vista individual, Johnathan Motley é a figura, com 15 pontos e 5,7 ressaltos e média. EM termos de assistências, Nick Calathes é o melhor, com 5,7 por jogo nesta Euroliga.Quanto ao Zalgiris Kaunas, tem 8 vitórias e 8 derrotas, está à beira da zona de apuramento para o playoff e nos últimos três jogos conseguiu vencer dois e perder apenas um. Tal como o adversário, disputou alguns jogos no plano interno no entretanto, mas com um balanço bem mais positivo, já que nos últimos dez jogos apenas perdeu por três vezes. Em relação a jogadores, Keenan Evans destaca-se com 16,8 pontos e 3,9 assistências de média nesta prova, ao passo que Rolands Smits é destaque com 5,6 ressaltos de média.Em termos de confronto direto, nota para os pontos, com uma média de 152 nos últimos dez jogos. Na época passada, curiosamente, esse dado apenas se verificou num dos dois jogos realizados, na vitória do Zalgiris por 86-75 em solo lituano. No outro, na Turquia, o Fener venceu por 73-67 - total de 140 pontos.