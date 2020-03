Zenit-FC Ufa: último resultado deixa formação de São Petersburgo em alerta

Zenit e FC Ufa defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 21.ª jornada do campeonato russo de futebol, num encontro em que a formação de São Petersburgo não poderá contar com o contributo de Dzyuba e Emanuel Mammana, ambos lesionados.



À entrada para esta jornada, o Zenit lidera o campeonato russo com 46 pontos, fruto de 14 triunfos, quatro empates e duas derrotas, enquanto que o FC Ufa é 9.º classificado, com 25, tendo somado até ao momento seis vitórias, sete empates e sete derrotas.



Nos últimos cinco jogos disputados para a prova, o Zenit registou quatro triunfos (Arsenal Tula, Rubin Kazan, Spartak Moscovo e Dynamo Moscovo) e um empate (Lokomotiv de Moscovo), ao passo que o FC Ufa somou duas vitórias (FK Krylya Sovetov Samara e Akhmat Grozny), dois empates (Sochi e Orenburg) e uma derrota (Krasnodar).



Relativamente ao confronto direto recente entre as duas equipas, destaque para quatro triunfos do Zenit contra apenas um do FC Ufa nos últimos cinco duelos, contudo, a vitória da formação da cidade de Ufa aconteceu no último encontro disputado entre ambas.

CÓD 278 Zenit 1.26 Empate 3.86 FC Ufa 8.3