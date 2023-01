Troféu de Trail Terras de Águeda 2023 apresentado

A edição de 2023 do Troféu de Trail Terras de Águeda, uma iniciativa que integra o projeto desportivo do Município de Águeda, já tem o calendário definido e arranca no próximo dia 5 de fevereiro. As grandes novidades da edição deste ano são a inclusão de duas novas categorias (prémio equipa e prémio de escalão) e o valor global de prémios que passa para os 8 mil euros.

A partir do próximo dia 5 e até 2 de dezembro, vão ser percorridos, durante 11 etapas, mais de 560 quilómetros por todo o concelho, envolvendo milhares de atletas e aficionados.





Este é um troféu que anima o concelho o ano inteiro, envolvendo dezenas de associações, clubes e Juntas de Freguesia na dinamização desportiva, para além de centenas de voluntários que apoiam a preparação e acompanhamento de cada trail, ao mesmo tempo que estimula a competitividade, a atividade física e promove o território.





"Esta é uma competição muito salutar, que percorre todo o concelho e que contribui para a afirmação de Águeda como um Município amigo do Desporto e para a promoção de hábitos saudáveis", um objetivo que está alinhado com a estratégia desportiva municipal, disse Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Águeda, salientando que o sucesso da edição anterior e da sua organização exemplar levou o Executivo a aumentar o valor global de prémios.





Para além de promover os vários trails que estão dispersos pelo concelho e a imagem desportiva do Município, esta competição, que vai na sua terceira edição, "é cada vez mais uma referência nacional e divulga a nossa gastronomia, as nossas paisagens, a hospitalidade das nossas gentes e a capacidade de cooperação e organização", acrescentou Edson Santos.





Calendário 2023





05 fev - VIII Trilhos de Águeda (Travassô); 12 mar - LAAC Trail (Aguada de Cima); 02 abr - Trail BelaBela (Belazaima do Chão); 30 abr - Trail Trilhos do Vouga (Macinhata do Vouga); 28 mai - Trail Margens da Pateira (Fermentelos); 18 jun - Trail do Calvário (Valongo do Vouga); 23 jul - Alfusqueiro TRAIL(Préstimo); 24 Set - Trail dos Arrozais (Paradela); 08 out - Rota das Fontes (Castanheira do Vouga); 12 nov - ACTIB Trail (Borralha) e 02 dez - Noctis TRAIL Adventure (Trofa do Vouga). Mais informações em www.cm-agueda.pt