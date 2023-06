Feira dos Sofás – Abertura Bragança – 9 De Junho

A celebrar 29 anos de existência, a Feira dos Sofás escolheu Bragança para abrir a sua 29ª loja em Portugal, um marco que, além de proporcionar aos Bragantinos uma oferta incomparável em qualidade a preços sempre baixos em mobiliário, colchões e decoração, contribui para o aumento do emprego e fortalece o setor empresarial da região, atraindo também clientes de outras localidades, incluindo espanholas. Número 1 do setor no país, a Feira dos Sofás abrirá a sua nova loja em Bragança na próxima sexta-feira, dia 9 de Junho, pelas 10 horas, com uma campanha de abertura que contará com descontos até 70% em centenas artigos em exposição.Feira dos Sofás Bragança - Zona industrial de Bragança na Rua Coronel Teófilo Morais, Nº 8.