888 estabelece parceria com MotoGP™ e dá nome ao Grande Prémio 888 de Portugal

A 888, conhecida em Portugal como 888.pt, uma das maiores operadoras de jogo online e entretenimento do mundo, comunicou hoje, através da sua 888Casino, o patrocínio da próxima edição do MotoGP™, uma das parcerias mais cobiçadas em Portugal, que revela um apoio inequívoco a um desporto que move paixões e milhões de fãs em todo o mundo.

Com mais de 400 milhões de expectadores a nível mundial, o Grande Prémio 888 de Portugal é uma aposta vencedora para os fãs de motociclismo, em especial para os portugueses que poderão assistir ao regresso do MotoGP™ ao território nacional. A 888 escolheu Portugal como plataforma de lançamento para esta campanha de marketing à escala global.





Mónica Rangel, Head of PT Markets da 888 Portugal afirma que este "é um momento de grande emoção para 888, uma vez que a marca se posiciona como apoiante inequívoco do motociclismo em Portugal e no mundo." Mónica Rangel salienta que "em tempos desafiantes como o que vivemos, consideramos que a parceria com a MotoGP™ realça a confiança com o país e a importância do mesmo no panorama do desporto nacional. Acima de tudo queremos concretizar e celebrar este momento com todos os portugueses!"





Este evento de grande prestígio decorrerá já no próximo dia 18 de Abril, no Autódromo Internacional do Algarve em Portimão, contribuindo assim mais uma vez para a promoção de Portugal e da sua cultura a nível internacional.





Pau Serracanta, Managing Director na Dorna Sports, refere estar "muito feliz por poder dar as boas-vindas da 888 como patrocinadora em título do Grande Prémio de Portugal e ver o nome da 888 no lugar cimeiro de um dos circuitos mais espetaculares do calendário. A 888 é um nome reconhecido e respeitado na sua área e estamos muito contentes por recebê-los de volta ao MotoGP™".





O Grande Prémio 888 de Portugal irá contar com os melhores pilotos de motociclismo da atualidade, entre os quais o piloto português Miguel Oliveira, e marcará a terceira prova do Campeonato do Mundo de MotoGP™.





A 888 Casino, com licença emitida em Portugal pelo Srij, oferece um ambiente seguro e regulado aos seus jogadores com as melhores slots, roleta e jogos de entretenimento online em português.