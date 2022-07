Abrantes recebe Torneio Internacional de Iniciados

De 5 a 7 de Agosto a elite do futebol de formação compete em Abrantes.





O Município de Abrantes organiza, de 5 a 7 de agosto, a grande festa de futebol de formação com a XIV edição do Torneio Internacional de Iniciados – Abrantes 22, evento que acolhe algumas das melhores equipas nacionais, uma equipa espanhola e a Seleção Concelhia de Abrantes e que terá como patrono João Santos, Selecionador Nacional do escalão de iniciados.





Futebol Clube do Porto, Sport Lisboa e Benfica, Sporting Clube de Portugal, Vitória Sport Clube, Real Club Celta de Vigo e a Seleção Concelhia de Abrantes, orientada por Miguel Marques, são as equipas participantes na edição de 2022 do Torneio Internacional de Iniciados.





O Torneio será constituído por dois grupos de três equipas, sendo que cada equipa realizará três jogos.





O jogo de abertura realiza-se no dia 5 de agosto, sexta-feira, às 18h30, entre o Sport Lisboa e Benfica e a Seleção Concelhia de Abrantes, no campo de jogos do Pego. Nesse mesmo dia, às 20h, está agendado o jogo que irá opor o Sporting Clube de Portugal e o Vitória Sport Clube, no campo nº 1 da Cidade Desportiva de Abrantes.





No dia 6 de agosto, os jogos começam às 9h30 com a partida entre a Seleção Concelhia de Abrantes e o Futebol Clube do Porto, no campo nº 1 em Abrantes, seguindo-se, às 11h, o jogo entre o Real Club Celta de Vigo e o Vitória Sport Clube, a realizar no Campo Cuf em Alferrarede. A parte da tarde será preenchida com os jogos entre o Futebol Clube do Porto e o Sport Lisboa e Benfica, no campo nº 1 em Abrantes, e a partida que irá opor o Sporting Clube de Portugal ao Real Club Celta de Vigo, a realizar no campo de jogos Comendador Eduardo Ferreira, em Tramagal.





A final do Torneio está agendada para domingo, dia 7 de agosto, às 11h15, no campo nº 1 de Abrantes.





A entrada é livre em todos os jogos.





Os jogos terão a duração de 70 minutos, divididos em duas partes de 35 minutos, com intervalo de 10 minutos entre elas. Os árbitros presentes neste torneio fazem parte dos quadros de árbitros de diversos campeonatos distritais e nacionais. O Torneio Internacional de Iniciados é organizado pelo Município de Abrantes e homologado pela Federação Portuguesa de Futebol.





Mais informações em http://cm-abrantes.pt/index.php/pt/noticias/1487-abrantes-recebe-torneio-internacional-de-iniciados-de-5-a-7-de-agosto