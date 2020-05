Agora a compra de carro é online.

Durante a Feira Digital, todos os dias, selecionamos por marca, as melhores oportunidades com descontos diretos até 5.000€





Equipa 100% OnlineSeleção Diária de ViaturasReunião por VideochamadaEntrega em sua CasaO Estado de Emergência veio alterar por completo a realidade como a conhecemos, e por isso, como tantas outras empresas nacionais, a AutoMecânica da Confraria teve de se adaptar a essa mesma realidade para que fosse possível continuar a servir os seus clientes com o mesmo nível de excelência, mas também com uma preocupação acrescida: a de garantir a segurança não só de todos os clientes mas também a de todos os seus colaboradores enquanto lutamos por manter a nossa área de atuação ativa.Apesar das circunstâncias, temos vindo a conseguir manter-nos mais próximos do que nunca do nosso público graças à tecnologia. Conseguimos, em tempo record, delinear um plano de atendimento que permite aos nossos clientes manter os serviços de manutenção dos seus veículos, mas também que todos aqueles que planeavam adquirir novas viaturas não tivessem que adiar os seus planos, disponibilizando todos os meios necessários com a distância de apenas um clique.Na oficina, tivemos de impor algumas restrições para garantir o melhor serviço, nomeadamente o agendamento prévio, o distanciamento entre clientes e colaboradores e a devida limpeza e higienização dos veículos através de materiais indicados para o efeito. Estas medidas permitiram-nos, até hoje e ao fim de 45 dias desde o primeiro Estado de Emergência, continuar a garantir os nossos serviços bem como manter a saúde de toda a equipa.Somos apologistas de que a altura ideal para comprar carro é quando o cliente assim o entender, pelo que não poderíamos deixar de garantir os meios necessários para continuar a aconselhar os nossos clientes e manter o processo de compra e venda o mais simplificado possível, sempre com a distância necessária e de acordo com as necessidades de cada cliente.De momento, e de forma a continuar a garantir o melhor leque de viaturas, organizámos uma Feira Automóvel inteiramente digital, onde até 5 de maio, através do nosso website – https://usados.amconfraria.com/feira-digital/ , é possível ter acesso a uma seleção de viaturas aos melhores preços, com descontos que atingem os 5.000€. Ao comprar carro nesta Feira, o cliente pode contar não só com uma equipa 100% disponível via online que lhe permite fazer todo o processo à distância, mas também com a entrega da nova viatura no seu domicílio, evitando a sua deslocação. Com este evento inteiramente digital, que realizamos agora pela primeira vez, queremos mais do que continuar a fazer aquilo que sabemos melhor.Queremos ajudar a contrariar o efeito que a pandemia do novo Coronavirus está a ter na economia nacional, proporcionando os meios necessários para que os objetivos e planos dos nossos clientes não tenham que sofrer por meio das circunstâncias.É importante sabermos adaptar à situação e utilizar todos os meios disponíveis, manter-nos ativos e ter a certeza de que fazemos o que está ao nosso alcance para que o impacto económico no nosso setor seja o menos severo possível e para que a segurança rodoviária nunca seja posta em causa devido à pandemia