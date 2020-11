Cantanhede avança com conclusão do parque desportivo

O executivo da Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a abertura de um concurso público para conclusão do Parque Desportivo de Cantanhede. Com um preço base de 3.155.495,64 euros, o objetivo da empreitada é adjudicar a construção de uma bancada coberta, com capacidade para 600 lugares sentados, junto ao relvado principal, bem como balneários para os três campos de futebol e um novo relvado sintético para futebol de 7.