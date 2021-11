Casa Ermelinda Freitas ganha prémio de melhor vinho branco da Península de Setúbal

A Casa Ermelinda Freitas ganhou a distinção de Melhor Vinho Branco da Península de Setúbal com o seu vinho Terras do Pó Castas Branco Chardonnay & Viognier 2017, "XXI Concurso de Vinhos da Península de Setúbal". Além desta grande distinção ganhou também um total de 8 Medalhas de Ouro, 5 Medalhas de Prata:

Melhor Vinho Branco Península de Setúbal: Terras do Pó Chardonnay & Viognier 2017

Medalhas de Ouro:

Casa Ermelinda Freitas Moscatel de Setúbal Superior 2009

Dona Ermelinda Reserva Tinto 2019

Vinha da Valentina Premium 2020

Valoroso Reserva 2019

Casa Ermelinda Freitas Alicante Bouschet Reserva 2019

Casa Ermelinda Freitas Gewurztraminer 2018

Túlipa 2020

Vinha do Torrão 2020

Medalhas de Prata:

Dona Ermelinda Branco Reserva 2019

Vinha do Torrão Reserva 2020

Vinha da Valentina Reserva Signature 2019

Quinta da Mimosa 2018

Casa Ermelinda Freitas Sauvignon Blanc 2020

Relembramos que ainda semana passada a Casa Ermelinda Freitas conquistou prémio de Melhor Vinho Português no Canadá com o vinho: Casa Ermelinda Freitas Alicante Bouschet 2019, no mais importante concurso de vinhos do Canadá "Sélections Mondiales Des Vins Canadá 2021".

Mais do que um reconhecimento, é um reforço da notoriedade e qualidade da marca Casa Ermelinda Freitas a nível nacional e internacional.

Estamos perante um excelente ano 2021 da Casa Ermelinda Freitas, que começou com a conquista do prémio, atribuído ao espumante Casa Ermelinda Freitas Espumante Reserva 2012 foi considerado um dos 50 Melhores Espumantes do Mundo de 2021, bem como a atribuição da Medalha de Prata ao Casa Ermelinda Freitas Espumante Bruto Branco, o Dona Ermelinda Branco Reserva 2019 obteve Medalha de Ouro no "50 GREAT WHITE WINES OF THE WORLD 2021", o Melhor Vinho Português do "KOREA WINE CHALLENGE 2021", Sand Creek 2020, Melhor Vinho Português de 2021 com o seu vinho Vinha do Fava Reserva, num dos maiores concursos de vinhos da Ásia: "Cathay – Hong Kong International Wine & Spirit Competition 2021".

Desde 1999 a Casa Ermelinda Freitas, já obteve mais de 1500 prémios a nível nacional e internacional, prémios estes que servem para reforçar a qualidade que a Casa Ermelinda Freitas procura sempre que faz um vinho, de modo a poder premiar todos os seus amigos e consumidores com os melhores vinhos aos melhores preços.