CHEGOU A BARCELOS A QUALIDADE A PREÇOS BAIXOS DA FEIRA DOS SOFÁS

A Feira dos Sofás chega a Barcelos este sábado, dia 1 de julho de 2023, registando mais um marco no seu percurso de 29 anos de sucesso com crescimento contínuo. Esta nova loja, com uma área de exposição e venda com mais de 2.000 metros quadrados divididos por 2 pisos, localiza-se na Rua Principal, 1354, em Silveiros.