Corrida das Lezírias regressa a 13 de março. Inscrições já decorrem!

Vila Franca de Xira volta a receber a prova, estando previsto regressar ao seu modelo original





A edição 2022 da "Corrida das Lezírias" realiza-se a 13 de março. Vila Franca de Xira volta a receber a prova, estando previsto regressar ao seu modelo original, com a prova principal a ter 15,5 km percorridos em asfalto, calçada, travessia de ponte e terra batida. Estão também previstas a "Mini-corrida", com 5 kms em piso betuminoso e a "Corridinha" com 400 metros a 800 metros.





A prova reúne milhares de atletas e amantes do desporto, oriundos de todo o país, cativando, edição após edição, pelas suas características únicas de percurso e paisagem.









As inscrições já estão a decorrer em https://xistarca.pt/eventos/corrida-das-lezirias-2022

A prova é uma organização da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, em parceria com a "Xistarca", e o apoio da "Companhia das Lezírias".