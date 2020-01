DIVERLÂNDIA – A Maior Feira Popular Indoor – Para todas as idades

Até 5 de Janeiro na FIL – Parque das Nações!

A Diverlândia é a maior feira popular indoor, com diversão para todas as idades.





São 10,000 m2 com mais de 30 equipamentos para todas as idades e para todos os gostos, dos mais comedidos aos mais aventureiros. Entre o leque de divertimentos disponíveis na Diverlândia, encontrará desde o carrossel mais infantil, à pista de carrinhos de choque, passando por equipamentos radicais para quem gosta de emoções fortes.O frio do Inverno não se faz sentir na Diverlândia, um espaço climatizado e com estacionamento, onde se pode divertir e degustar iguarias típicas de uma feira popular – farturas, churros, pipocas, cachorros, algodão doce, a famosa ginjinha, etc…Difícil vai ser escolher entre jogos tradicionais, do género "Ganha sempre", Lagarta, piscina de rolos insufláveis, aviões, trampolins, Matterhorn (alta velocidade), pista infantil Magic Cars, Mega pista Carros de choque, Maxi Dance, Pavilhão New York, Mega Kanguru, Carrocel Paraíso Super Gigante, Break Dance, Viagem à lua Telecombat, Extreme, entre outros. Não faltarão mascotes de desenhos animados à espera da criançada para uma foto de recordaçãoVisite a Diverlândia até 5 de Janeiro na FIL!DiverlândiaHorário : 15h00 / 23h00; 6ªas e Sábados – 15h00 / 24h00Bilhetes à venda no local e em www.diverlandia.fil.pt