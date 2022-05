Ecar Show começa já amanhã

É já na próxima sexta-feira, que o Centro de Congressos de Lisboa abre as portas aos visitantes do Ecar Show - Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico, que vai estar patente ao público, até domingo, dia 29 de maio.

Numa altura em que a mobilidade e a crise energética estão em foco para o cidadão comum, mas também para as instituições e governos, este é o espaço onde é possível encontrar todas as respostas para quase todas as perguntas.

O espaço de exposição está já completamente tomado desde o início de abril o que, nas palavras do diretor do certame, José Oliveira, "é um claro indicador da confiança que as marcas depositam no Ecar Show. Temos um histórico de três edições já realizadas, que se pautaram pelo sucesso e, face à situação atual e às expectativas que há em redor do salão, estou convencido de que vamos somar mais um sucesso."

Depois de duas edições realizadas no Arco do Cego, o Ecar Show volta ao espaço que o viu nascer. "É verdade, é uma espécie de regresso a casa. Realizamos aqui a primeira edição do salão, que correu muito bem. Depois seguimos para o Arco do Cego, que está a sofrer obras de requalificação e, por isso, regressamos ao Centro de Congressos de Lisboa." Explica José Oliveira.

Montra de novidades

Ao todo vão estar patentes ao público 41 marcas e instituições ligadas à mobilidade suave e descarbonizada.





Em termos de marcas automóveis, são várias as que apostam neste certame, para apresentar ao público as mais recentes novidades que estão, ou estão prestes, a ser lançadas no mercado.

Uma das novidades absolutas que o Ecar Show vai apresentar é o Aiways U5. A marca de origem chinesa vai apresentar o seu novo SUV 100% elétrico, um modelo que certamente vai ser um dos focos de atenção deste salão.

A BMW é outra das marcas que traz novidades que prometem captar o público. O i4 e o iX, a berlina e o SUV, as novas opções elétricas que a marca de Munique está lançar no mercado.

A Nissan leva ao Centro de Congressos de Lisboa o Juke Hibrid, a versão híbrida do pequeno SUV da marca nipónica.

A Renault faz também a sua primeira aparição ao público em Portugal, do Megane 100 por cento elétrico.

Entre as novidades nas duas rodas, destaque para a Silence S01+, uma scooter que marca presença no salão.

Mas os destaques não se ficam por aqui, com muitas mais novidades de outras marcas ligadas à mobilidade descarbonizada e mobilidade suave.

Espaço de discussão e apresentação de ideias

Ao longo dos três dias do evento vão ser realizados nove seminários, com o seguinte programa:

• Dia 27

11h

Tema: Last Mile - Realidade ou Ficção?

Moderação: Gil Nadais (Secretário-Geral da Abimota)

Oradores: Câmara Municipal de Lisboa, Alexandre Marvão (Team Leader Mobility & House Management em Deco Proteste) e Rui Gonçalves (Diretor de Operações do El Corte Inglés)

15h

Tema: Que desafio para os frotistas?

Moderação: Hugo Jorge (Diretor da Fleet Magazine)

Oradores: Nissan, Nuno Brito (Consultand e EV Specialist da LeasePlan Portugal), Ricardo Silva (Diretor Vendas Frotas da Renault Portugal)

17h

Tema: Reconversão do Parque Automóvel

Moderação: António Gonçalves Pereira (Presidente Ecomood Portugal)

Oradores: Hélder Pedro (Secretário Geral da ACAP), Henrique Sánchez (Presidente da UVE) e Paulo Rodrigues (Vice-Presidente da APVE)

• Dia 28

11h

Tema: Experiência de Utilização de um Veículo Elétrico

Oradores: Pedro Isidoro (Vice-Presidente da UVE)

16h

Tema: Mobilidade Elétrica / Mobilidade Segura

Moderação: Telmo Azevedo (Vice-Presidente da UVE)

Oradores: António Caiado (Diretor de Marketing da Skoda Portugal), Rosa Pita (Vice-Presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa) e Hugo Julião (Responsável de Marketing Canal e Digital do Grupo Ageas Portugal)

17h

Tema: Automóvel Elétrico - O que esperar?

Moderação: Jorge Farromba (IT Project Manager na Tap Air Portugal)

Oradores: Nuno Mendonça (General Manager da Audi Portugal), Hugo Soares (Offer Manager da Volvo Car Portugal)

• Dia 29

11h

Tema: Evolução tecnológica dos veículos híbridos e elétricos

Oradores: José Pedro (Diretor da Car Academy)

15h

A Definir

17h

Tema: Competição Eletrificada - O Presente e o Futuro

Moderação: Pedro Gil de Vasconcelos (Diretor da Green Future AutoMagazine)

Oradores: Bruno Vitorino (Coordenador do PSEM), Paulo Carvalho (Fundador e Organizador da VS Solar Challenge) e Pedro Palma (Mechanical Design Engineer no Departamento E-Powertrain da Adess AG)

Local de experiências

O Test Drive Galp é já uma clássica do Ecar Show e mais uma vez vai ser possível experimentar algumas das principais novidades patentes ao público.

O Ecar Show tem o apoio Institucional da Câmara Municipal de Lisboa, o Hotel Vila Galé como Hotel Oficial e a Galp, novamente, como Main Sponsor.

Recordamos que o Ecar Show vai estar patente ao público, de 27 a 29 de Maio, das 10h às 20h, no Centro de Congressos de Lisboa, junto a Belém.