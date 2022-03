Escola de Comércio de Lisboa cria centro de acolhimento de refugiados da Guerra na Ucrânia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A estreita ligação da ECL ao tecido empresarial e social beneficiou a angariação de bens materiais e monetários.





A ECL - Escola de Comércio de Lisboa em parceria com a JRS - Serviço Jesuíta aos Refugiados está na linha da frente no apoio e acolhimento a cerca de 100 refugiados da Ucrânia, maioritariamente mulheres e crianças, desde o passado dia 26 de março até ao período da Páscoa.





Aproveitando que os 700 alunos da Escola se encontram em Erasmus e em contexto de trabalho (Estágio nas Empresas), na ECL as salas de aula deram lugar a quartos, enfermarias, espaço de oração/meditação e nas zonas exteriores foram criados parques infantis para os mais novos.





Este movimento solidário contou com voluntários da Escola (funcionários; docentes e famílias), comunidade envolvente, empresas parceiras e inúmeros particulares que tornaram possível esta Operação.





A estreita ligação da ECL ao tecido empresarial e social beneficiou a angariação de bens materiais e monetários, em 24 horas, possibilitando a criação, com caracter de urgência, deste centro de acolhimento. Diariamente, por este Centro passam médicos, enfermeiros, psicólogos e educadores de infância que tornam possível o conforto e o bem estar dos refugiados, em estreita ligação com a equipa destacada para assegurar a qualidade e o rigor do Centro, em permanência, 24 horas por dia.





A Junta de Freguesia dos Olivais e os Bombeiros da zona envolvente (Portela, Moscavide e Cabo Ruivo), têm sido cruciais no apoio logístico desta operação assumida pelo Grupo Ensinus.





Estes refugiados, já registados no ACM, seguirão o seu caminho para casa de familiares residentes de norte a sul de Portugal e, alguns, para instituições credenciadas para o efeito.





Para Teresa Damásio, Administradora do Grupo Ensinus esta iniciativa " demonstra a solidariedade intrínseca à Missão do nosso Projeto Educativo".





A Escola de Comércio de Lisboa, do Grupo Ensinus, responderá sempre de forma positiva quando o pedido for em benefício de quem mais precisa.

Escola de Comércio de Lisboa:





Criada a 16 de outubro de 1989, a Escola de Comércio de Lisboa (ECL) é detida pela Aula de Comércio – Estudos Técnicos e Profissionais, Lda., de que são sócios:

- Ensinus I – Empreendimentos Educativos, S.A.

- CCP – Confederação do Comércio e Serviços de Portugal.





A designação de "Aula de Comércio" remonta a Marquês de Pombal que, em 1759, verificando a inexistência de formação para comerciantes, criou a primeira escola de comércio e, simultaneamente, a primeira escola técnica do país.





Estabelecimento de ensino e formação profissional de natureza privada e de prestação de serviços conexos à comunidade, a ECL assenta na participação ativa e numa forte ligação ao universo empresarial e à comunidade em geral. A ECL pretende contribuir para a qualidade do ensino e da formação profissional, posicionando-se a nível nacional e internacional como uma instituição de excelência no setor do Comércio e Serviços.