Estrela E Bike Center projeto de mobilidade sustentável na serra da estrela

Turismo de lazer com bicicletas elétricas vai levar clientes a conhecer as cores e os sons da Serra da Estrela.

Percursos organizados ao longo do ano pretendem mostrar uma serra menos conhecida permitindo mobilidade sem impacto ecológico.





Penhas da Saúde, 15 de julho de 2021) – Três amigos apaixonados pela Serra da Estrela e pela evasão anunciam a criação de um projeto de mobilidade com sustentabilidade assente na utilização de bicicletas elétricas para permitir à sociedade ficar a conhecer os sons e as cores da Estrela com respeito pela Natureza com o menor impacto ambiental possível.





O Estrela E-Bike Center surge da ideia de partilhar com os outros uma serra por vezes desconhecida percorrendo caminhos em fora de estrada que permitem ficar a conhecer o relevo, a flora, a fauna, a vida das populações e a diversidade do clima. Para o efeito, nas Penhas da Saúde vai ser inaugurado nas instalações da Pousada da Juventude da Serra da Estrela, um espaço onde os participantes e clientes deste espaço vão poder guardar as suas bicicletas elétricas, carregar as baterias e fazendo a sua manutenção como a lavagem antes do regresso a casa. Numa fase inicial, o Estrela E-Bike Center pretende ser um espaço para organizar e receber os clientes que participem nos eventos, mas existe também o projeto de criação de uma loja com a venda de bicicletas elétricas e equipamento como ainda o aluguer inserido na animação das Penhas da Saúde e de todas as unidades hoteleiras da Serra da Estrela que queiram recorrer aos seus serviços.





Para o desenvolvimento destas iniciativas, o Estrela E-Bike Center conta já com a parceria com marcas de renome como a Husqvarna, Gas Gas, Fox e ainda com a Motogardunha que serão fundamentais na organização destes eventos.

Um projeto destes, apostado em dar a conhecer às pessoas a serra mais alta de Portugal continental proporcionando a sua mobilidade, vai ter que saber gerir o impacto da vinda das pessoas a esta zona do país. Se os percursos vão ser todos percorridos com bicicletas elétricas para que todos os participantes possam desfrutar de passeios agradáveis sem poluírem, e o apoio no terreno vai ser também assegurado por um automóvel elétrico, a sustentabilidade ecológica do projeto vai ser assegurada pela utilização de parte do valor de inscrição de cada participante na ajuda ao reflorestamento da Serra da Estrela. Uma ação que visa reduzir a pegada de carbono da deslocação de cada participante.





Para reforçar a génese de mobilidade com sustentabilidade, o Estrela E-Bike Center baseia a sua atuação no princípio "Think green" Be green…", um slogan em inglês utilizado em todas as comunicações apostando também em abranger clientes estrangeiros e a atrair dessa forma mais turismo dando a conhecer novas paisagens e gastronomias locais.





Para assinalar o lançamento deste projeto, nada melhor do que a realização do primeiro evento do género na Serra da Estrela. O Transestrela 2021 vai ser levado a cabo nos dias 18 e 19 de setembro com partida e chegada das instalações do Estrela E-Bike Center nas Penhas da Saúde, exclusivo a bicicletas elétricas de BTT, em duas etapas que vão percorrer e ligar as zonas de Manteigas e Unhais da Serra passando por matas, vales, lagoas, covões e cântaros. Um passeio de dificuldade média-alta para aventureiros, apreciadores da Natureza e da superação, mas também para quem queira conhecer mais sobre o ecossistema da Serra da Estrela. Uma verdadeira aventura com mobilidade sustentável.





Um programa que vai compreender a chegada dos inscritos no dia 18 ao Estrela E-Bike Center às 08:30 para check-in e briefing às 09:00. Partida às 09:30 com almoço em plena Serra na zona do Vale do Rossim e jantar na Pousada da Juventude em Unhais da Serra com um acolhimento especial para que a experiência dos participantes seja mais do que pedalar, sempre de acordo com as normas de proteção Covid-19. A seguir ao jantar, uma surpresa noturna de contemplação e interpretação da Natureza.





No dia 19, uma etapa mais exigente com partida às 09:30 com passagem por Unhais da Serra, com tempo para contemplar uma paisagem diferente e chegada à Pousada pelas 12:30 onde será servido o almoço de despedida.

O valor de inscrição é de 80€. Inclui a organização e guias, almoços e jantares, entrada no Centro de Interpretação do Vale de Manteigas e surpresa Sábado à noite, com a possibilidade de os participantes escolherem ainda a hipótese de ficarem ou não alojados na Pousada da Juventude da Serra da Estrela para o qual existe também uma modalidade com preços especiais. Para os seis primeiros inscritos, que não tenham bicicleta elétrica, o Estrela E-Bike Center vai disponibilizar unidades por um preço simbólico de 20€ para os dois dias.





Para a organização "o Estrela E-Bike Center é mais do que a realização de um sonho. É dar a conhecer aos outros aquilo que conhecemos da Estrela de uma forma ecológica, que muitos podem percorrer com o recurso a uma das invenções mais facilitadoras que é a bicicleta elétrica. Sonhámos durante muitos anos com esta possibilidade e vimos agora a possibilidade de avançar com este projeto. Mais do que um lugar, do que uma oficina ou de uma bandeira no ponto mais alto de Portugal continental, este é e será o ponto de partida para eventos, para percursos como o Transestrela que neste caso queremos que fique como o evento mais importante do Estrela E-Bike Center repetindo-se todos os anos. E já temos ideias para os próximos eventos, adaptados a diferentes níveis de participantes com passeios mais ou menos exigentes ligando sempre diferentes zonas da Serra da Estrela. Vamos querer por exemplo fazer passeios de navegação em que dormimos em diferentes locais apenas com uma mochila às costas. E porque já temos tido alguns contactos de empresas, vamos também considerar organizar eventos inseridos em projetos de motivação e espírito de equipa."





Sobre o Estrela E-Bike Center

A paixão pela descoberta da Natureza em veículos de duas rodas sustentáveis, tem a sua sede e espaço físico nas Penhas da Saúde na Serra da Estrela. Mais do que uma entidade organizadora, quer ser um espaço de reunião de pessoas apaixonadas pela evasão, mas com a preocupação pela sustentabilidade.





Think green! Be green…é o mote para ser ecológico no pensamento e nos atos.





Para mais informações:

André Bettencourt – estrela.ebikecenter@gmail.com – 917213160