Farmácia do futuro em Lisboa

No passado chamou-se Gomes Silva, agora é a Farmácia Avenida das Forças Armadas e abriu, curiosamente, no cruzamento entre a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e o Hospital de Santa Maria, com muita tecnologia ao serviço dos clientes.

A Farmácia da Avenida das Forças Armadas é a mais recente farmácia lisboeta. Abriu portas no final de Novembro, apesar de recém-inaugurada, conta com os 20 anos de experiência de uma família, que sempre se dedicou a este tipo de serviço de saúde, "a nossa família sempre encarou esta atividade de uma forma especial, é que apesar de ser um negócio privado, este não é um negócio comum, diria mesmo que fazemos diariamente serviço público", salienta Cláudia Silva, a diretora técnica.

Esta farmácia é a mais próxima do Hospital de Santa Maria e representa para Cláudia Silva, "um sonho tornado realidade, que congrega: o serviço de excelência, a proximidade de quem precisa de cuidados de saúde, e o talento gerado pela maior faculdade de farmácia do país".

É uma das mais modernas farmácias do país, graças a uma forte aposta em meios tecnológicos, alicerçados numa jovem, dinâmica e competente equipa de farmacêuticos. A grande novidade é que desta equipa, faz também parte um robot, de última geração, para dispensa de medicamentos e produtos de saúde.





Toda esta tecnologia, é colocada ao serviço do público, para um atendimento rápido, eficaz e em segurança. Nesta farmácia existe um Ecrã Vmotion – e que ecrã é este? É um ecrã que permite uma experiência digital interativa aos utilizadores e disponibiliza imagens dos produtos em 3D, faz a descrição dos mesmos, de maneira a que os utilizadores consigam pesquisar qual o melhor produto para si. O objetivo é assistir sempre à venda, mas também permitir que um cliente possa fazer as suas opções de forma autónoma e com privacidade.





Ao finalizar a compra, o produto é-lhe entregue pelo robot, e acompanhado pelo aconselhamento do farmacêutico. Num futuro próximo, será possível o pagamento integrado.





Saliente-se também o vasto leque de produtos, mais de 8 mil referências disponíveis com uma grande variedade de produtos de Dermocosmética, Homeopatia e Fitoterapia, Florais e manipulados. Tem ainda um diversificado leque de serviços, tais como: aconselhamento nutricional, podologia, aconselhamento ortopédico, com disponibilidade de ortopedia ligeira e técnica (próteses).





Os responsáveis por esta farmácia prometem mesmo uma experiência inovadora.

De todo investimento feito, mais de 25% deste valor, foi investido em meios tecnológicos. Foram criados 10 postos de trabalho para servir um número de pessoas estimado em 300 pessoas por dia. Podem ser atendidas em simultâneo sete pessoas (cinco em atendimento convencional, uma em atendimento virtual no ecrã VMotion e uma em atendimento, em gabinete personalizado). Todos estes números estão, naturalmente, condicionados e sujeitos a alterações periódicas, face à situação de pandemia que vivemos, mas que não impediu a decisão de investimento apesar da incerteza do momento atual.

A Farmácia da Avenida das Forças Armadas funciona com horário alargado, 365 dias por ano, tem facilidade de estacionamento em parque público ao lado das instalações, localizado numa das principais artérias de Lisboa. Esta Farmácia é ainda servida por uma eficaz rede de transportes públicos (Metro e Autocarro).

Farmácia Avenida das Forças Armadas

Avenida das Forças Armadas 107C

1600-055 Lisboa

Telef:217971873

Tlm/Whatsapp/MBWay: 910039185