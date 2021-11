Garmin Venu® 2: o relógio inteligente que liga o corpo e a mente

Garmim lança dispositivo do qual não se separará, pois fornece tudo o que precisa para se manter ativo, ligado e alcançar o máximo bem-estar.

Quando se concentra em hábitos saudáveis, vive-se melhor. É por isso que a Garmin introduziu o Venu® 2, um relógio inteligente com um design elegante, disponível em dois tamanhos que lhe permite ficar em dia sobre o que se passa dentro do seu corpo para se conhecer melhor e ajudá-lo a ligar o seu corpo e mente, como nunca antes.

É um smartwatch com GPS incorporado, que se destaca pelas suas características avançadas para o controlo do bem-estar e estado físico, múltiplos treinos animados e numerosas aplicações desportivas pré-carregadas, tanto em indoor como no exterior. Permite-lhe esquecer o seu telefone enquanto treina, uma vez que proporciona bastante armazenamento para as suas músicas favoritas, que pode ouvir através de auscultadores Bluetooth® compatíveis (não incluídos). Também oferece uma longa duração da bateria, carregando rapidamente para que possa acompanhá-lo sempre e em todas as atividades.

Ecrã a cores

O Venu® 2 caracteriza-se à primeira vista pelo design elegante do qual se destaca o impressionante ecrã AMOLED brilhante e táctil, que permite a visualização de todos os detalhes com grande nitidez e resolução assim como as cores incrivelmente definidas e realistas. O referido ecrã está protegido por uma lente Corning® Gorilla® Glass® 3 que é resistente a riscos e choques e oferece a opção de estar sempre ligado (always on). À sua volta o rebordo em aço inoxidável, e a sua caixa une-se a uma cómoda e resistente bracelete de silicone.

Desportos múltiplos à escolha

Outro dos pontos fortes desta nova versão da série Venu® são as suas mais de 25 aplicações desportivas pré-carregadas, com as quais pode escolher a opção de treino que melhor se adequa a cada momento. Assim, incorpora novos perfis de atividade indoor, tais como escalada interior, bouldering e natação em piscina. Além disso, a Garmin melhorou o perfil de atividade e treino de força, fornecendo um gráfico de um corpo humano, que mostra que grupos de músculos vão ser trabalhados durante a atividade, podendo distinguir a intensidade através das cores (vermelho, laranja e preto), tanto no relógio como na aplicação Garmin Connect™. Este perfil também integra outros elementos, tais como uma atualização da vista de detalhes de cada atividade e gráficos cronológicos onde se pode ver em que exercício estava a trabalhar quando o seu ritmo cardíaco estava num determinado ponto.

Os novos treinos HIIT (treino de intervalo de alta intensidade) dão-lhe a opção de escolher o tipo de atividade, definir o número de repetições e selecionar intervalos de trabalho e descanso ou, se preferir, escolher entre diferentes temporizadores: AMRAP, EMOM e Tabata. Para além dos já pré-carregados, pode descarregar muitos outros diretamente da Garmin Connect™, ao que acresce a possibilidade de criá-los e personalizá-los.

E para as atividades que se levam a cabo no exterior, conta com GPS, Glonass e Galileo o que supõe uma grande precisão na deteção da localização, inclusive em áreas mais povoadas ou arborizadas.

Com a música no seu pulso

Se é alguém que não correr ou fazer na elíptica sem ouvir música, este relógio torna-o fácil, pois permite descarregar e armazenar até 650 músicas e listas de reprodução. Tem também conectividade WiFi e as músicas podem ser transferidas de um computador ou através de plataformas musicais4 tais como Spotify, Amazon Music ou Deezer diretamente do relógio. Para ouvir, basta ligar o smartwatch a uns auriculares Bluetooth® (não incluídos).

Exercícios mais animados e melhorados

O treino com a série Venu® 2 ganha mais vida do que nunca, permitindo-lhe trabalhar a força, o cardio, o yoga, o Pilates e muito mais através de treinos animados disponíveis diretamente no dispositivo. Graças a eles, pode seguir de forma simples a forma e a técnica adequadas para realizar os diferentes exercícios, acom apenas um olhar para o seu pulso. A isto foi adicionado o Intensity Minutes 2.0, que lhe permitirá ver ao longo do dia quando atingiu os seus minutos de intensidade atribuídos e quantos minutos de intensidade pertencem às atividades cronometradas.

Reconhecimento avançado do Bem-Estar

O Venu® 2 incorpora múltiplas características de monitorização de atividade 24/7 que vão muito além da monitorização de passos e calorias. Assim, foi equipado com um conjunto de funções que permitem um controlo fisiológico detalhado e, portanto, um avançado reconhecimento diário de vários parâmetros corporais.

Entre os seus principais elementos, destaca-se o sensor de frequência cardíaca1 de nova geração, Garmin Elevate™, capaz de monitorizar os batimentos cardíacos várias vezes por segundo, 24 horas por dia. Além disso, se o dispositivo detetar que o seu ritmo cardíaco está anormal, tanto mais baico como mais alto do que seria suposto, enviará um alerta para que esteja atento.

Também fornece monitorização avançada do sono, utilizando a função Pulse Ox1, que mede a saturação de oxigénio no sangue e calcula as diferentes fases do sono (acordado, leve, profundo e REM). De igual modo, contabiliza o número de respirações por minuto e está capacitado para detetar quaisquer anomalias no ritmo cardíaco2. A combinação de todos estes parâmetros resulta numa pormenorizada análise do sono que pode verificar ao acordar graças à pontuação de sono incorporada que o ajudará a conhecer em profundidade a qualidade do seu sono.

Com a função Body Battery, que, através de uma combinação dos dados de stress, variabilidade da frequência cardíaca (VFC), sono e atividade, é capaz de calcular as reservas de energia do seu corpo em qualquer altura, para que possa planear o seu dia e otimizar os seus tempos de atividade e descanso.

Para que possa aumentar a sua concentração e relaxamento, existem atividades de respiração consciente. Assim, quando precisar de respirar ou conciliar o seu sono, poderá aceder a quatro atividades de respiração consciente diretamente do relógio: "Tranquilidade" para promover o sono; "Coerência" para facilitar o equilíbrio e a calma; e duas versões de "Relaxar e Concentrar" destinadas a promover a concentração e aliviar o stress.

Se o que deseja é ter uma visão geral do seu bem-estar, é possível graças à função Health Snapshot™, que regista as suas métricas-chave e as apresenta num único ecrã. Este registo pode ser efetuado em apenas dois minutos, tendo em conta a frequência cardíaca, a saturação de oxigénio, a respiração e o stress. Oferece também a função Idade Fisiológica, um algoritmo que utiliza a sua frequência cardíaca em repouso, bem como o seu índice de massa corporal e a sua atividade diária para saber se o seu estado físico é superior ou inferior ao que corresponderia a sua idade cronológica.

Por outro lado, se for mulher, ajuda-a a ter controlo tanto do seu ciclo menstrual como da gravidez, analisando as alterações que o corpo sofre ao longo do ciclo menstrual e da gravidez, podendo registar os períodos e os sintomas físicos, assim como oferecendo previsões de fertilidade durante o mês.

Mais confiança onde quer que vá

Para o ajudar a sair com mais confiança, existe uma funcionalidade de monitorização e segurança que, em combinação com um smartphone compatível3, durante uma atividade, enviará automaticamente uma mensagem (se for detetada uma queda ou um incidente) com a sua localização exata, para os contactos de emergência que tenha previamente estabelecido no Garmin Connect™. Se desejar, pode ativar esta funcionalidade em qualquer altura manualmente, apenas premindo um botão do relógio, e se o incidente não for grave, tem alguns segundos para desativar o envio da mensagem e não alertar ninguém.

Ao mesmo tempo, e graças às suas características de conectividade, estará a par do tempo, controlará a música, poderá receber notificações inteligentes, localizar o seu telefone, ver as chamadas recebidas3, e-mails, lembretes de calendário, notificações de redes sociais... e tudo isto sem ter de tirar o seu smartphone. Da mesma forma, se precisar de fazer uma compra, com o Venu® 2 não terá de recorrer à sua carteira ou porta-moedas, porque inclui tecnologia Garmin Pay™ para fazer pagamentos diretamente do relógio (via contactless).

Outro extra que vai gostar é as enormes possibilidades de personalização, porque permite escolher entre uma variedade de ecrãs de relógio, aplicações e widgets através da aplicação Conect IQ™ e de uma variedade de braceletes que pode mudar rápida e facilmente graças ao seu sistema de desmontagem rápida Quick Release.

Em dois tamanhos e em cores diferentes

Os Venu® 2 e Venu® 2S diferem no seu tamanho e autonomia. O primeiro mede 45,4x45,4x12,2 mm, tem um ecrã de 1,3 polegadas (com uma resolução de 416x416), pesa 49 gramas e tem uma autonomia de até 11 horas (6 horas em modo GPS mais música). Quanto ao modelo Venu® 2S, mede 40,4x40,4x12,1 mm, tem um ecrã de 1,1 polegadas (resolução 360x360), pesa 38,2 gramas e oferece uma autonomia de bateria de 10 horas (6 horas no modo GPS mais música).

Finalmente, o Venu® 2 está disponível em azul granito e preto; e o Venu® 2S está disponível em cinzento ardósia, cinzento prata, bege claro/ouro e branco/ouro rosa.

PRVP Garmin Venu® 2: desde 399,99 euros (IVA incluído)

PRVP Garmin Venu® 2S: desde 399,99 euros (IVA incluído)

1 Visite Garmin.com/ataccuracy.

2 Este dispositivo não é um equipamento médico e não se destina para diagnóstico ou monitorização de quaisquer condições cardíacas ou respiratórias. Ver Garmin.com/ataccuracy. Pulse Ox não está disponível en todos os países

3 Quando emparelhado com um smartphone compatível. consultar Garmin.com/ble. Para conhecer requisitos e limitações de características de monitorização e segurança, visite Garmin.com/safety

4. Pode ser necessária subscrição Premium

5. Consulte disponibilidade em função do país, de redes de pagamentos e a entidade bancária

Toda a informação da Garmin

Para mais informações sobre as características, preços e disponibilidade, sobre os produtos e serviços da Garmin, visite os sites www.garmin.pt , https://www.garmin.com/pt-PT/blog/ , https://twitter.com/GarminPortugal e https://www.facebook.com/GarminPT .