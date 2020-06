HomeFitness firma parceria com Decathlon e ultrapassa um milhão de acessos no site

Acordo prevê disponibilização de aulas online e vídeos de fitness no website da Decathlon. Em apenas 30 dias, plataforma HomeFitness ultrapassa marca de um milhão de cliques no site. Atualmente, HomeFitness junta mais de 5 mil utilizadores online a fazerem aulas em casa todos os dias.





Lisboa, 26 de maio de 2020 – A HomeFitness, plataforma online de fitness com subscrição gratuita, firmou uma parceria com a Decathlon para disponibilizar aulas online e vídeos de fitness no website da Decathlon. Ao abrigo desta parceria, a HomeFitness disponibiliza gratuitamente aulas em direto e vídeos de treinos anteriores no website da reputada marca de desporto."O facto de transmitirmos em alta definição é uma vantagem competitiva significativa da solução da HomeFitness, que já conta com milhares de clientes fidelizados desde o início da pandemia", avança Hugo Marques, diretor da HomeFitness."A Decathlon, além de ser uma marca de referência na conceção, produção e distribuição de artigos desportivos, tem como sentido tornar acessível o prazer e os benefícios do desporto ao maior número de pessoas. O papel que tem desempenhado na promoção da prática desportiva em Portugal é incontornável. Como tal, foi com grande prazer que recebemos o desafio para desenvolvemos uma parceria em conjunto", adianta a Decathlon.O HomeFitness é uma plataforma online que começou a ser desenvolvida no final de 2017 para levar o ginásio até casa das pessoas. Com o aparecimento da pandemia, ultrapassou, em menos de 30 dias, o milhão de cliques no site.A plataforma disponibiliza aulas em grupo, com um formato similar ao de um ginásio físico, com um professor, em que os praticantes se ligam através do tablet, do telefone ou do computador."Já temos várias modalidades diferentes, como zumba, treino de força, aulas de cardio, ioga, pilates e muitos outros e decidimos oferecer este serviço enquanto houvesse o confinamento e os ginásios não pudessem abrir", explica Hugo MarquesO serviço abarca tanto as aulas em direto, como a possibilidade de aceder aos replays em qualquer momento. Para isso, basta ir a homefitness.pt, fazer um simples registo com o email e uma password e aceder. É possível ligar o equipamento à TV e, com cerca de 2 metros quadrados de espaço, acompanhar todos os exercícios. Qualquer utilizador pode interagir com o professor, enviando mensagens no chat, que serão respondidas na hora."Para acompanhar as 26 modalidades que disponibilizamos, o único acessório de que os utilizadores necessitam é de uma toalha e um colchão ou uma almofada", explica o responsável.As aulas são tão intensas como as dos ginásios físicos e estão disponíveis várias modalidades, desde aulas de 15, 25 ou 45 minutos e vários níveis de intensidade, mais leves ou mais intensas, que elevam bastante o ritmo cardíaco. As aulas são às segundas, quartas e sextas-feiras, entre as 16h00 e as 20h00 e terças e quintas-feiras, das 10h30 às 13h15.