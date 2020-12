Leiribéria é agora representante da marca CUPRA na região centro.

A empresa Leiribéria, empresa do Grupo AMConfraria, é agora o representante oficial e exclusivo da marca CUPRA, na região centro do país. Apesar da empresa estar localizada em Leiria, Caldas da Rainha e Coimbra, apenas Leiria e Coimbra passarão a contar com espaço CUPRA nos concessionários, o denominado CUPRA Corner.



Até meados de 2018, "CUPRA" era a designação das versões mais desportivas e com melhor performance da marca SEAT. Mas em 2018, a designação evoluiu para o estatuto de marca própria com o objetivo de cativar os mais entusiastas de todo o mundo. A CUPRA passou então a servir-se da rede SEAT como alavanca ao seu lançamento, contando com 277 concessões em toda a europa. À marca CUPRA estão associados valores elevados de exclusividade, sofisticação, performance, design, paixão e personalização. E para fazer jus a estes valores, que tão bem a caraterizam, a marca tem por objetivo criar um atendimento especializado em cada concessão CUPRA. Assim sendo, existe um CUPRA Master, ou seja, um agente CUPRA especializado e formado pela própria marca, para lhe proporcionar a melhor experiência de atendimento num ambiente acolhedor e exclusivo.



A partir de agora pode visitar os concessionários Leiribéria em Leiria e Coimbra e viver a experiência CUPRA, conhecendo o CUPRA Ateca, CUPRA Leon eHybrid e o mais recente modelo da marca – CUPRA FORMENTOR. O novo modelo conta com um motor de 2.0L, 310cv de potência, uma aceleração dos 0-100km/h em 4.9s, caixa de velocidades DSG de 7 velocidades e tecnologia 4Drive. A juntar a esta mecânica o FORMENTOR vem equipado com inúmeras funções tecnológicas e digitais focadas no utilizador, por forma a garantir a melhor experiência de condução.



Para além desta motorização, está também disponível o FORMENTOR 1.5TSI 150cv com caixa de velocidades manual e caixa de velocidades DSG. Já no primeiro trimestre de 2021 ficarão também disponíveis o FORMENTOR 1.4 TSI eHybrid (PHEV) 204 e 245cv e o FORMENTOR 2.0TDI 150cv Manual e DSG 4Drive.