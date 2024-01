MG Motor alcança marco histórico com mais de 1000 unidades vendidas

MG Motor destacou-se como a segunda marca com maior expansão durante o ano de 2023, com um crescimento percentual de 351,9%; MG4 Electric surge como o modelo líder de vendas, com 457 unidades comercializadas.

A MG Motor entra em 2024 com a conquista de um marco histórico no mercado português, ao atingir as 1080 unidades vendidas e destacou-se ainda como a segunda marca com maior expansão durante o ano de 2023, com um crescimento percentual de 351,9%. O modelo líder de vendas é o MG4 Electric, que vem responder às necessidades de quem quer optar pela mobilidade elétrica, e através do qual, a marca quer tornar a condução elétrica acessível a todos.

Perante os desafios do sector, a marca que regressou a Portugal no ano passado, superou com distinção os seus objetivos através de uma abordagem centrada no condutor e na qualidade dos veículos, reconhecidos pela combinação única de design arrojado, desempenho superior e, especialmente, pela eletrificação.

"Termos alcançado este marco de 1000 unidades vendidas, ainda antes do final de 2023, reflete não só a resposta entusiástica dos nossos consumidores portugueses, que acaba por ser para nós, um sinal de confiança e preferência, como também revela ser um testemunho da qualidade dos nossos veículos e da qual estamos ansiosos para continuar a oferecer experiências excecionais aos nossos clientes agora neste início de 2024", afirma Ricardo Lotra, Country Sales Manager da MG Motor em Portugal.

Dentro do leque de modelos da marca, o elétrico MG4 surge como líder de vendas, com 400 unidades comercializadas, demonstrando que os consumidores portugueses estão a abraçar a condução sustentável. A eletrificação não é vista apenas como uma tendência para a MG Motor, é a realidade sobre a qual a marca quer proporcionar uma experiência de condução eficiente e alinhada com as expectativas dos consumidores conscientes.

Sobre o futuro e num momento verdadeiramente significativo para a MG Motor em Portugal, Ricardo acrescenta que "o sucesso do MG4 é um reflexo da crescente aceitação da condução elétrica em Portugal. Estamos orgulhosos por liderar este movimento e continuaremos a inovar para oferecer opções de mobilidade elétrica acessíveis e avançadas e juntos, aceleramos em direção ao futuro eletrificado".

Com a chegada de 2024, a MG Motor reafirma o seu compromisso de elevar os padrões da indústria através da introdução de novos modelos inovadores e além disso, com 11 concessionárias em funcionamento e boas perspetivas de expansão no futuro, a MG Motor está determinada em consolidar ainda mais a sua posição como referência na mobilidade elétrica em Portugal.