MG reforça aposta no mercado português

A lendária Marca de automóveis MG reforça a sua aposta no mercado português, como parte do seu plano de expansão nos cinco continentes. Com um espírito moderno e europeu, a MG quer revolucionar o mercado português de automóveis tornando a condução elétrica acessível a todos.A MG está em Portugal com um objetivo claro: oferecer uma gama de veículos completa, onde os elétricos têm destaque. Este objetivo só pode ser alcançado com um design europeu, com um veículo familiar prático em formato SUV e um Hatchback Elétrico e Compacto, mas espaçoso, ágil e divertido, com tecnologia inteligente e design vibrante.Com a meta de atingir até ao final de 2023, 1250 veículos vendidos e com 18 concessionários em atividade, a gama da centenária MG no nosso país conta atualmente com o MG ZS SUV 100% Inteligente desde 22.290€ PVPR; MG ZS EV SUV 100% elétrico desde 35.990€ PVPR; MG4 Hatchback Elétrico Ágil desde 32.990€ PVPR; MG5 Electric, a primeira Station Wagon elétrica do mundo desde 37.790€ PVPR; MG MARVEL R Electric desde 45.690€ PVPR e o MG EHS Plug-in Hybrid desde 39.190€ PVPR.Pedro García, Vice-Presidente da MG para Portugal e Espanha, afirma que "a implementação da MG em Portugal está a correr muito bem, com uma perspetiva de crescimento e vendas entusiasmante, com a nossa garantia de disponibilidade para entrega imediata de veículos, sem qualquer tipo de lista de espera ou fórmula de pré-compra. O nosso MG4 está a conquistar Portugal e está no topo das referências mais procuradas nos nossos concessionários. Espaçoso, divertido e com um design vibrante, o MG4 traz uma nova experiência de condução acessível a todos, com o que há de mais recente em segurança e conectividade. É uma nova manifestação de performance, energia e espírito livre na estrada.Estamos igualmente focados na abertura de novos concessionários para uma cobertura nacional sólida e vamos terminar o ano com 18 pontos de venda. Para além do cliente final, temos também em mente os clientes empresariais, a quem podemos oferecer soluções de mobilidade elétrica com um custo total de propriedade extremamente competitivo, e contamos também com o apoio do Santander Consumer Finance, como parceiro financeiro sólido".A MG está em Portugal com o firme compromisso de promover a eletro mobilidade. "Portugal ainda tem um caminho a percorrer em termos de eletro mobilidade, mas a tendência é claramente de crescimento, olhando para o número de veículos elétricos vendidos nos últimos meses. Portugal tem um enorme potencial e nos próximos meses e anos, a eletro mobilidade vai conhecer um enorme impulso. Acreditamos que a MG terá em Portugal um desempenho semelhante ao do mercado espanhol, onde estimamos terminar o ano de 2023 com mais de 1250 veículos comercializados", conclui Pedro García.