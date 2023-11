NERLEI realiza conferência sobre Tests Beds com impacto na região de Leiria

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Três projetos da região envolvem investimento de 22,21M€





A NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria realiza no próximo dia 21 de novembro, pelas 9h00, no Ed. NERLEI, uma conferência (conforme programa abaixo) que tem como objetivo dar a conhecer ao tecido empresarial a Rede Nacional de Tests Beds, nomeadamente como podem as empresas beneficiar dos serviços desta Rede.

Numa lógica de proximidade, a sessão dará especial destaque às três Test Beds que envolvem empresas e entidades da região de Leiria: InovRecycle - Produtos e Serviços Digitais no Âmbito da Gestão de Resíduos, de que a NERLEI é parceira; Digitalplas - Produtos e Processos de Base Tecnológica no Âmbito dos Polímeros; e

Test4Food - Inovação Digital no Sector Agroalimentar.

Estas três Test Beds captaram um investimento total de 22,21 milhões de euros, 16 por cento do total de investimento da Rede Nacional de Test Beds; envolvem 26 co-promotores, e propõem-se desenvolver 408 produtos piloto, até setembro de 2025.

Sendo parceira efetiva de uma das 3 Tests Beds da região (InovRecycle) a NERLEI organiza esta conferência agregadora tendo em conta o seu papel de representante do tecido empresarial da região e numa perspetiva de potenciar os benefícios destes projetos, alargando os seus serviços ao máximo de empresas.