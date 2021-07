NOVA CENTURY 21 Realty Art

Este mês marca a chegada da CENTURY 21 Realty Art à cidade criativa da música - Leiria.





A CENTURY 21 Realty Art, tem no seu ADN um espírito diferenciador e artístico, pelo que a chegada a Leiria era algo já presente na mente do CEO, Miguel Varela, que afirma: "Leiria é uma cidade belíssima (...) existe uma energia criativa no ar que coaduna harmoniosamente com os nossos valores (...) já queríamos ter tomado esta decisão há mais tempo, mas ainda não tínhamos as peças nos sítios certos".A CENTURY 21 Realty Art tem vindo a provar ano após ano que tem, na sua visão, o que é preciso para trazer a transparência e profissionalismo necessários ao mercado imobiliário. Agora chegou a altura de o provar mais uma vez na cidade de Leiria.Marina Zueva Varela, Broker das operações de Lisboa, Porto e Braga, junta-se também a este projeto e defende que "seria impensável estarmos presentes de Norte a Sul do país e não considerarmos a cidade de Leiria".Miguel Pereira da Silva, Broker da CENTURY 21 Realty Art em Leiria avança que "Agora com tudo alinhado, e com a equipa certa à frente desta operação, temos a certeza de que estamos aqui para ajudar os leirienses a encontrar as suas casas de sonho".A empresa Realty Art foi fundada em 2001 por dois empreendedores do Algarve e tem tido 20 anos de histórias muito interessantes e desafiantes.As duas últimas décadas têm sido sinónimo de sucesso para os jovens empreendedores que se juntam a este projeto, nomeadamente todos os consultores imobiliários que se juntam diariamente. Desde a abertura da primeira Realty Art em Albufeira, a empresa conta já com 11 localizações, entre agências e pontos de atendimento de Norte a Sul do país. Sendo, ano-após-ano considerada a Empresa #1 dentro da CENTURY 21 Ibéria.Venha descobrir a sua nova casa em Leiria.