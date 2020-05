Parceria entre Betway e Fundação do Futebol – Liga Portugal

Donativo de 10 mil euros à Rede de Emergência Alimentar





A Rede de Emergência Alimentar recebeu, esta quinta-feira, um donativo da Betway, resultante de uma parceria com a Fundação do Futebol – Liga Portugal, no valor de 10.000 euros.Um gesto que, de resto, é merecedor de rasgados elogios por parte doCoordenador da Fundação do Futebol, Luís Estrela, que destaca "o forte cariz solidário da iniciativa desta entidade parceira que, num período em que as fragilidades de pessoas e famílias estão ainda mais expostas, efetua este donativo financeiro, de forma a dar resposta às necessidades da Rede de Emergência Alimentar."Sob o mote: "A ajuda não pode parar junto das pessoas mais vulneráveis", esta campanha solidária tem como grande objetivo ajudar as pessoas mais carenciadas que possam vir a ser prejudicadas com o encerramento das respostas sociais de apoio, normalmente disponibilizadas por várias Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).O Banco Alimentar irá garantir total segurança e higiene na entrega dos alimentos, sendo certo que este apoio disponibilizado por parte da Betway ajudará centenas de pessoas e famílias que estão a viver momentos de grande dificuldade."Expresso a minha gratidão à Fundação do Futebol e à Betway, porque quiseram associar-se à Rede de Emergência Alimentar e doar alimentos para quem mais precisa. Esta é uma equipa realmente vencedora e aqui fica o nosso obrigado", referiu Isabel Jonet, Presidente do Banco Alimentar no momento da entrega do donativo.A Betway, está muito feliz por poder ajudar a Rede de EmergênciaAlimentar e espera, no futuro, poder envolver-se em mais iniciativas sociais e projetos de apoio às comunidades em Portugal.Recorde-se que a Betway chegou muito recentemente a Portugal e, fiel aos seus princípios já aplicados em vários países por todo o mundo, pretende continuar a ajudar as comunidades que mais necessitam. Em Portugal escolheu a Rede de Emergência Alimentar, criada pelo Banco Alimentar, com o apoio da Associação Entreajuda e do projeto Bolsa do Voluntariado.