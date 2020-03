Pedro Santos Vicente reforça Departamento de Marketing da LIVEPLACE

LIVEPLACE cresce 8% no mercado nacional e atinge 27 milhões de euros de facturação.

A LIVEPLACE, líder nacional na venda de soluções construtivas , faturou 27 milhões de euros no ano de 2019, valor que representa uma consolidação dos seus resultados. Esta facturação corresponde a 8% de crescimento no mercado nacional.

A LIVEPLACE tem neste momento 11 lojas em funcionamento no território nacional: Sabugal, Viseu, Santa Maria da Feira, Porto, Braga, Ourém, Vialonga, Sacavém, Sintra, Olhão e Albufeira.





Para dar continuidade ao trabalho desenvolvido até agora, a LIVEPLACE irá dar seguimento às parcerias com marcas de referência no mercado: Yessos Albi, Knauf, Gypfor, Baumit, Arbiton, Kronopol, Rockwool, Trespa, Viroc, Dyrup, Sika, Enke, Mapei, Velux, Makita, entre outras, e vai procurar em 2020 alargar a sua rede de parcerias e projectos.





"Queremos reforçar a nossa presença no mercado. Procuramos ter a melhor oferta de produto, disponibilizamos um leque completo de soluções inovadoras nas áreas de Coberturas, Fachadas, Interiores e Pisos, aplicáveis tanto em novas Construções como na Reabilitação de Edifícios , geograficamente cobrimos qualquer parte do país, quer através da nossa rede de lojas quer através da nossas rotas de entrega, temos grande disponibilidade de stock e para entrega imediata, temos os melhores profissionais a darem acompanhamento aos nossos clientes. Acredito que 2020 será mais um ano de crescimento a nível de facturação e de clientes.", refere Tiago Vilar, Diretor-Geral e Comercial da LIVEPLACE.





Na perspetiva do crescimento sustentado, recentemente a LIVEPLACE contratou Pedro Santos Vicente para Gestor de Marketing. A estratégia será aumentar a notoriedade de marca LIVEPLACE junto do mercado e estabelecer a marca como a escolha dos profissionais para 2020. Pedro Santos Vicente tem larga experiência na gestão de marcas, tendo inclusivamente estado no lançamento das marcas MELOM Obras e QUERIDO MUDEI A CASA Obras.