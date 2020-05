Placard.pt apresenta a primeira edição da Taça Liga do Sofá

O Placard.pt em parceria com a E2Tech apresenta a primeira edição da Taça Liga do Sofá, Especial Youtubers.





A Taça da Liga do sofá, especial Youtubers – Powered by Placard.pt, vai acontecer de 25 a 31 de Maio com partidas de Futebol Virtual, entre os youtubers Ric Fazeres, Mr.Remedy, Pedro Tim e Daizer."É com grande entusiasmo que o Placard.pt se junta à comunidade nacional de youtubers, para promover a primeira Taça da Liga do Sofá - Especial Youtubers. Com o intuito de oferecer um formato que acreditamos ser de grande valor de entretenimento, juntos vamos assistir a jogos emocionantes, torcer pelos nossos youtubers, ver quem levanta a Taça e, como objetivo final, apoiar uma instituição de solidariedade social.", revela Tiago Pereira, Director de Marketing Placard.pt"Nestes tempos de contenção social, o estar em casa implica criatividade na ocupação do nosso tempo. Não descurando os estudos ou o trabalho, há também espaço para a interactividade com alguns dos youtubers preferidos dos jovens portugueses. Desta forma convidamos todos a assistirem a estas emocionantes partidas da Taça da Liga do Sofá, especial youtubers.", revela Pedro Silveira, responsável pela E2Tech.O torneio atribuirá um prémio de 1.000,00€ que será entregue pelo youtuber a uma instituição de solidariedade social.A competição será transmitida de 25 a 31 de maio às 17h00 nos canais dos youtubers Ric Fazeres, Daizer e Mr. Remedy.ContactoPara obter mais informações sobre esta competição contacte:E2Tech Tlm: +351 918 021 188/ +351 916 946 776Website: https://e2t.pt/ Email: geral@e2t.pt